A Dolceacqua concerto per organo e flauto in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta

Dolceacqua. La parrocchia di Dolceacqua presenta un concerto per organo e flauto in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta.

Martedì 13 agosto alle 21 presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Dolceacqua, Marco Peron (organo) e Olivier Barriera (flauto) propongono un concerto con musiche di Bach, Haendel, Martini, Galuppi, Mozart. Il concerto è ad ingresso libero.

Marco Peron ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova, sotto la guida del professor Bartolomeo Gallizio. Durante il proprio corso di studi ha studiato anche con i maestri Emilio Traverso, Attilio Baronti, Miranda Aureli, Andrea Toschi.

Ha approfondito la conoscenza della musica antica italiana, spagnola, tedesca e inglese con Christopher Stembridge, David Hunter, Brett Leighton, L. F. Tagliavini, A. Cea Galan. È organista titolare della Chiesa Abbaziale di Bordighera Alta (IM). Si propone come solista, in duo e in diverse formazioni, esibendosi in Italia e all’estero. Collabora con l’Istituto Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo per i corsi di Organo, Armonia e Canto Gregoriano. Ha collaborato per i concerti di musica sacra con la Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli (SV). È stato Maestro accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, col quale si è esibito in Italia, in Francia e in Germania, e con cui ha effettuato registrazioni discografiche.

Olivier Barriera ha iniziato a studiare musica all’età di 3 anni. Inizialmente si è avvicinato al pianoforte e successivamente, ha iniziato a studiare flauto presso l’Accademia di Musica di Monaco, quindi al CNR Nice nelle classi di Pascale Guidot e Jean Pierre Lecocq. Al CNR di Parigi ha studiato anche nella classe di Madeleine Chassang e al Conservatoire du 10eme arrondissement di Parigi con Claude Lefebvre, dove ha ottenuto il suo premio della città di Parigi.

Presso il Conservatorio di Ginevra ha seguito i corsi di Jean Claude Hermenjat, dove ha ottenuto primo premio al corso di perfezionamento, oltre a premi per musica da camera, piccolo, contemporaneo. Parallelamente ai suoi studi, Olivier ha seguito master classes con Emmanuel Pahud, Raymond Guiot e Maxence Larrieu in Francia e Canada. Ha anche suonato con l’orchestra della Suisse Romande, l’Orchestra del Monte Bianco e l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo.