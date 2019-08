A Castellaro arrivano i cartelli: “Attenzione rallentare in questo paese i bambini giocano ancora per strada”

Castellaro. Buone notizie per bambini e genitori, turisti o residenti che siano. Quello della Valle Argentina, dopo Borgomaro, sarà secondo comune in provincia di Imperia ad istallare i cartelli recanti la scritta “Attenzione rallentare in questo paese i bambini giocano ancora per strada”.

Verranno posizionati per le vie più trafficate: corso Dante Alighieri e via Roma. Soprattutto in questo periodo è infatti facile che incrociarli in bici o a piedi che giocano per le strade del paese.