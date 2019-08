Bordighera. Tutto pronto per la seconda edizione della ‘Beodo Urban Trail’: la marcia non competitiva organizzata dalle associazioni ‘A pria preziusa‘ e ‘Bordieventi‘ con lo scopo di far conoscere a tutti il sentiero che costeggia l’antico acquedotto comunale. Dopo il grande successo della prima edizione, l’appuntamento si rinnova domenica 8 settembre.

Il ritrovo è alle 8, sulla spianata del Capo (piazzale Ottoluoghi). Partenza alle 9,30. L’iscrizione ha un costo di 10 euro e il ricavato verrà devoluto in beneficienza.

Sono previsti gadget in omaggio per tutti i partecipanti e rinfresco al termine della marcia.

Due i percorsi previsti: uno più semplice, lungo 7 km, e uno panoramico ma con salite e discese più ripide per conoscere Montenero, lungo 10 km.