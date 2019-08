A Bordighera nasce il campo dedicato alle obstacle course race, boot camp e ninja

Bordighera. Dalla collaborazione tra i gestori di Villa Sorriso e il Team Liferevolution a.s.d, nasce un nuovo modo di vedere il turismo sportivo. Domenica 25 agosto verrà inaugurato il campo dedicato alle obstacle course race, boot c amp e ninja.

Il progetto è quello di creare la prima struttura vacanze nel territorio ligure dedicato agli appassionati delle discipline sopra elencate che neanche in vacanza vogliono perdersi un allenamento, sport che in Europa contano complessivamente quasi 3 milioni di praticanti, per completare il quadro: il progetto, prevede anche l’inserimento di varie discipline sportive praticate totalmente all’aria aperta e nella natura “Sport Outdoor” per almeno 330 giorni l’anno.

«Vi invitiamo quindi all’Inaugurazione del campo a Villa Sorriso in via Cesare Augusto n°25 a Bordighera dalle 11 alle 15 circa, dove su prenotazione si potrà pranzare con 2 menù differenti» – fanno sapere gli organizzatori.