A Bordighera incontro con lo scrittore Cesare Melchiori

Bordighera. Giovedì 22 agosto alle 21.15, presso la sede dell’Associazione M.S. dei Pescatori, in via Circonvallazione 8, a 30 metri dalla Porta Sottana, si svolgerà un incontro con lo scrittore ligure Cesare Melchiori in occasione dell’uscita del suo quarto romanzo dal titolo: “Dillo alla Regina” – Neos Edizioni Torino.

La locandina: loc bordighera 220819

Cesare Melchiori: Melchiori SCHEDA NOVITA’