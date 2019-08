Bordighera. Si è aperta oggi la due giorni dedicata al mare e allo sport presso il porticciolo turistico di Bordighera: ‘Sport in Porto 2019′, occasione perfetta per fare un’immersione oppure per provare un’uscita in mare in barca a vela, motoscafo, kayak o Sup.

Presente il comandante della delegazione di spiaggia di Bordighera Gianluca Ingrosso.

E’ stato inoltre organizzato il primo torneo di acquagol. Animazione per i più piccoli e in regalo per tutti un gadget.

Ecco un programma più dettagliato delle attività, tutte a partecipazione gratuita.

– Sabato 3 agosto nel pomeriggio e domenica 4 agosto in corso di mattinata: immersione subacquea

– Sabato 3 agosto dalle 15.30 alle 18.00: nuotata in mare

– Sabato 3 agosto dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, e domenica 4 agosto dalle 9.30 alle 12.00: torneo di acquagol

– In tutte e due le giornate: uscite in mare in barca a vela o su motoscafo, in kayak o sul Sup

“Sport in Porto 2019” è una iniziativa dell’Assessorato allo Sport e dell’Assessorato al Porto della Città di Bordighera, in collaborazione con Club Nautico Bordighera, Yatcht Club Sant’Ampelio, Kayak Club Bordighera, Centro Sub Riviera dei Fiori Bordighera e Bordighera Nuoto.