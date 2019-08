Bordighera ha ricordato oggi, con una messa officiata dal vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta, le guardie forestali Franco Jannelli, 41 anni, di Genova e Roberto Giacchino, 31 anni di Albissola Superiore, che persero la vita il 21 agosto del 1996 durante lo spegnimento di un incendio che aveva devastato cento ettari di vegetazione in località Montenero.

Autorità religiose, civili e militari provenienti da tutta la provincia di Imperia, insieme con la mamma, il fratello e i nipoti di Roberto Giacchino, si sono riuniti nel luogo in cui vennero trovati i due forestali per un momento di preghiera e ricordo.

«Questa celebrazione è non solo di doveroso, rispettoso e affettuoso ricordo – ha detto il vescovo nella sua omelia – ma siccome lo facciamo nella celebrazione dell’eucarestia è qualcosa di più, è qualcosa che accoglie il nostro ricordo umano, che è fatto non soltanto di stima per il gesto valoroso che queste persone hanno fatto, ma anche di dolore e di nostalgia. Accogliamo questi sentimenti umani assolutamente preziosi in una prospettiva più grande che è quella della fede».

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici – ha continuato Suetta, citando un’espressione di Gesù -Questa è stata la sapienza di Gesù, il gusto della vita per lui, morendo sulla croce per noi. Questa è la sapienza che ha animato anche il lavoro e il sacrificio di questi due fratelli che oggi ricordiamo».

«Siamo una nazione ricca di eroi. Noi ne abbiamo due a Bordighera – ha detto il vicesindaco Mauro Bozzarelli, commosso – Spero che anche nel futuro si continui a tener viva la loro memoria»

Oltre che Franco Jannelli e Roberto Giacchino, durante la messa è stata ricordata anche Giovanna De Negri, madre del carabiniere forestale Paolo Sciutti, morta la scorsa notte.