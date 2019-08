56° Festival Internazionale di Musica da Camera a Cervo, modificato il programma del concerto di Vilde Frang

Cervo. Gli organizzatori informano che, a causa di un improvviso problema di salute della violinista Vilde Frang, il programma del concerto di domani sera – martedì 6 agosto, alle 21.30 – è stato parzialmente modificato. L’artista, presente sul palcoscenico, ridurrà tempi di esecuzione.

È prevista inoltre la partecipazione straordinaria dell’attore Igor Chierici sul Sagrato dei Corallini.

Programma della serata:

– Alain Redout: Ferdinand and the Bull, per violino e voce recitante

– J.S. Bach: Suite n° 1 in Sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007

– H. Dutilleux: Trois Strophes sur le non de Sacher per violoncello solo

– J.S. Bach: Suite n° 5 in Do minore per violoncello solo, BWV 1011