100percentoSanremo sull’ultimo consiglio comunale: «L’amministrazione non ha risposto alle domande delle minoranze»

Sanremo. Le riflessioni del movimento 100percentoSanremo in seguito al consiglio comunale tenutosi lunedì 26 agosto:

«Il movimento 100percentoSanremo interviene dopo il consiglio comunale del 26 agosto. Abbiamo assistito al tentativo dell’attuale amministrazione di sviare la discussione dai temi di merito, giocare un ruolo da vittima del sistema e non rispondere puntualmente alle domande rivolte dalle minoranze.

L’opposizione è importante, sia a livello governativo sia a livello comunale. Serve ad incanalare il dissenso e contribuisce al buon funzionamento dell’ente. Il dovere dell’opposizione consiste nel contestare, a ragion veduta, le scelte che non condivide, appoggiando quelle che crede essere coerenti con gli interessi della propria linea politica o civica. Deve produrre idee e programmi per il futuro, incarnando l’alternativa.

Ciò serve a chi governa per non sedersi sugli allori, per non sfuggire i problemi, e favorisce una propensione alla continua ricerca del miglioramento. Il movimento 100percentoSanremo non intende denigrare o distruggere ma “proporre” per il bene collettivo. La condivisione è fondamentale e non si può pretendere una opposizione costruttiva senza scendere ad un tavolo di confronto. Le critiche devono essere accettate evitando di imbavagliare chi la pensa diversamente minacciando querele o altro.

La discussione sulla Pascoli è stata chiusa in modo autoritario affermando che le relazioni predisposte erano soddisfacenti. Per chi? Esclusivamente per loro? Hanno dato risposte tardive sulle possibili alternative senza creare tavoli di discussione. Hanno affermato che l’ubicazione dei pre-fabbricati in corso Trento Trieste e dei ragazzi al mercato dei fiori era stata ampiamente condivisa. Con chi? Erano presenti la sera del consiglio mamme e docenti che non sapevano nulla e non pensavano fosse già stato deciso.

Il movimento 100percentoSanremo non ha diffamato nessuno ne tantomeno fatto illazioni contro il Sindaco o contro la maggioranza. Chiede però con forza che si apra un dialogo serio per il bene della città. Che ci sia una condivisione stabile sulle scelte importanti. Adesso arriveranno le discussioni su Area24 e su Rivieracqua. Gradiremo trasparenza sulle pratiche e una discussione aperta fin dalle commissioni».