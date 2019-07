Waterfront, la replica del sindaco Scullino al consigliere Ballestra: «Sul progetto la precedente amministrazione non ha istruito nulla»

Ventimiglia. In merito alle domande del consigliere di minoranza Alberto Ballestra, che chiede il motivo per cui l’opposizione non è stata invitata alla presentazione del progetto Waterfront, il sindaco Gaetano Scullino replica:

«La minoranza non tema, non se la caverà facilmente con qualche slogan. Porteremo in discussione la pratica in consiglio comunale.

Ad oggi sul progetto la precedente amministrazione non ha istruito nulla, ripeto nulla. Non vi è alcun parere tecnico firmato, non è stata espletata alcuna conferenza dei servizi, l’unica delibera che hanno fatto approvare il 9 aprile è errata e basata su uno strumento urbanistico inattuabile. E avete il coraggio ancora di fare gli arroganti?».