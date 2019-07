Volpi e Traversi (M5S): «Soddisfazione per il via libera del ministro Toninelli al tunnel Armo-Cantarana»

Armo. «A poche ore di distanza dall’annuncio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha finanziato lo studio geognostico per avviare i lavori del tunnel Armo-Cantarana, l’opera di collegamento tra le province di Imperia e Cuneo, il cui tracciato accorcerà i tempi di collegamento da 25 a 6 minuti». A scriverlo sono Leda Volpi e Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle.

«Dopo quasi 30 anni – proseguono – il Ministro Toninelli ha riportato all’attualità quest’opera, del quale esiste già il foro pilota, inserendola nell’aggiornamento 2019 del contratto di programma ANAS – MIT 2016-2020. Il progetto risale agli anni 90, per adeguare in maniera strutturale il collegamento tra le due province: due interventi sono già stati realizzati negli anni, la variante Pontedassio-Imperia e la SS1 Aurelia bis variante dell’abitato di Imperia: all’appello mancava ancora solo il traforo Armo-Cantarana, per rendere fluido il collegamento. Il tratto era stato completamente accantonato dai precedenti Governi, evidentemente poco interessati alle opere realmente utili ai cittadini».

«Le tempistiche previste dei lavori si aggirano sui 2 anni e 9 mesi, circa 1020 giorni di lavoro. Grande soddisfazione esprime anche il portavoce del Movimento Cinque Stelle in commissione Ambiente e Infrastrutture Roberto Traversi “lavoriamo da tempo per sbloccare i cantieri e le infrastrutture ferme da tempo nel nostro Paese, questo è una delle tante che finalmente potrà essere ultimata, con il contratto di programma saranno 12,5 miliardi i fondi investiti in nuove strade e maggiore sicurezza», concludono.