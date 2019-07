Vivere il calcio con serenità e senza pressioni: all’Asd Atletico Argentina si può

Taggia. L’asd Atletico Argentina vi inviata nella sua storica struttura per intraprendere un viaggio con i suoi educatori e mister, per avvicinarsi al calcio e allo sport senza pressioni e con la serenità necessaria a trasmettere il bello di questo sport.

Da quest’anno la società cresce ulteriormente con l’affiliazione alla società professionistica U. C. Sampdoria che metterà a disposizione i propri metodi educativi e le proprie conoscenze per un apprendimento improntato sul gioco e sul divertimento con il progetto Next Generation.

Ecco qui di seguito l’elenco degli educatori e allenatori:

Scuola di calcio leve 2014-12-12 responsabile tecnico e organizzativo Ivan Miatto, allenatore Giorgio Toniolo

Pulcini, lega 2011 Ugo Palagi, leve 2010-2009 Ivan Miatto, Lorenzo Izetta, Ferdinando Eulogio

Esordienti: lega 2008 Simone Anfossi, leva 2007 Fabrizio Lanteri

Giovanissimi: leve 2006-2005 Claudio Pignotti

Allievi, leva 2004 Andrea Izetta

Portieri settore giovanile Matteo Fidale.