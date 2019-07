Video promuove il turismo della provincia di Imperia, presentato il trailer ufficiale della San Lore Beach

San Lorenzo al Mare. Presentato questa mattina il trailer ufficiale del video di promozione turistica promosso dalla San Lore Beach.

Il progetto dal nome #benessere prevede un video accompagnato da una canzone in stile trash scritta ad hoc da vari cantautori della provincia di Imperia. Le scene riguardano la bella vita che chi sceglie la nostra Liguria per le proprie vacanze può vivere, con gli amici o con la dolce metà. Nel video troviamo giornate in spiaggia o in piscina, pomeriggi in Spa o in barca a vela, serate al pub a bere un buon drink oppure in discoteca a far festa.

Il video è stato girato nei paesi di Santo Stefano al Mare, Cipressa, San Lorenzo al Mare, Riva Ligure e le città di Imperia e Sanremo. Il progetto è partito dall’idea di Joska Di Lionardo, che ne ha seguito e organizzato la realizzazione e la diffusione attraverso la rete social. Mentre la produzione è stata affidata a Gianluca Pochiero, alias Pokki DJ, produttore musicale e video. Il video e la canzone verranno lanciati a fine mese su vari canali social e sui più importanti store digitali.

«L’intero progetto sarà pubblicizzato online grazie all’uso dei social media network. Strumenti che utilizzo quotidianamente in quanto di mestiere faccio il Social Media Marketing Manager per varie aziende nel settore turistico» afferma Joska Di Lionardo, project manager della San Lore Beach.

Per restare informati sul progetto potete seguire le pagine:

Facebook: Benessere

Instagram: benessereliguria

Ecco il trailer ufficiale: http://bit.ly/trailerbenessere