Ventimiglia, Zona Franca Urbana: prorogato termine bando da 4 milioni di euro

Ventimiglia. La Giunta Regionale ha approvato in data odierna la proroga sino al 31 Ottobre del bando da 4 milioni di euro per il rilancio industriale e la riqualificazione del sistema produttivo della Zona Franca Urbana (Zfu) di Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Matteo De Villa che commenta con entusiasmo: «La proroga del termine dal 31 luglio al 31 Ottobre prossimo, rappresenta un’ottima notizia e consentirà una maggiore partecipazione degli imprenditori/professionisti locali. Ringrazio la Giunta Regionale per l’attenzione ancora una volta dimostrata in favore della città di Ventimiglia e da parte nostra continueremo l’attività di supporto e di informazione nei confronti delle imprese/professioni interessate dal bando attivato sulla zfu».

Ricordiamo che il bando si inserisce all’interno dell’Azione 3.2.1 del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) Liguria 2014-2020. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che esercitano un’attività economica nella Zfu di Ventimiglia. Gli investimenti ammessi a agevolazione devono riguardare opere edili e impiantistiche, acquisizione di impianti produttivi e beni mobili, programmi informatici o consulenze. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell’investimento, con un limite massimo concedibile di 50 mila euro.