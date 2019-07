Ventimiglia. «Via Nervia e via Basso da anni sono utilizzate come un’area camping, siamo stufi».

E’ questa la segnalazione fatta da alcuni residenti del quartiere Nervia della città di confine che ogni anno, nel periodo estivo, si trovano a dover fare i conti con un’invasione di camper di turisti stranieri e italiani che usufruiscono dei posteggi della zona come se fossero un campeggio.

Sono infatti numerosi i camperisti che decidono di sostare per giorni e settimane al riparo dell’ombra dei folti alberi della zona, trasformando le due vie nella loro dimora per le vacanze estive, dormendo all’interno del mezzo e spesso bivaccando indisturbati in strada con sedie e tavolini.

«Molti posti auto vengono occupati da questi grandi mezzi e non capiamo perché debbano venire qui dal momento che, a poca distanza, sorgono numerose aree camping perfettamente funzionanti e attrezzate», spiegano perplessi alcuni abitanti del quartiere.