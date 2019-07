Ventimiglia. La calda estate dell’intrattenimento nella città di confine continua senza sosta. Dopo il successo dei Divina e l’appuntamento mondano di Miss Italia, mercoledì tocca ad un altro grande evento del calendario manifestazioni intemelio.

Mercoledì 10 luglio infatti, alle 21, tocca a “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show” intrattenere il pubblico del Belvedere Resentello. Produzione nata proprio nel Ponente Ligure, da cinque anni si distingue come una delle realtà nostrane più apprezzate fuori regione. Tanti sono infatti i palchi in giro per l’Italia che Enrico Gallo, ventimigliese e fedele imitatore del Molleggiato, ha calcato negli ultimi anni con grande successo di pubblico e di critica.

Uno show di due ore e mezza che riprende i grandi successi della carriera di Celentano suonati da una band live di otto elementi, all’interno di una scenografia studiata nei minimi particolari e animata da un corpo di ballo.

Marco Gallo, produttore, tour manager e batterista dello show: “Finalmente si torna a casa! È una grande emozione non solo tornare a Ventimiglia, ma anche calcare un palco che per me è molto speciale. Abbiamo la fortuna di suonare tanto fuori regione, affrontando piazze e pubblico sempre diversi, ma il calore di casa fa bene all’anima. Non vediamo l’ora di riabbracciare gli amici e tutti coloro che avranno voglia di passare una serata insieme a noi”.

Ingresso gratuito.