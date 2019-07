Ventimiglia, traffico in tilt sulla A10. Code verso Francia

Ventimiglia. Traffico in tilt sull’A10 tra Bordighera e confine di Stato, in direzione Francia, a causa del traffico intenso.

Al momento si registra un incolonnamento di circa due chilometri, ma il traffico sarebbe in aumento.

La situazione è resa ancora più complicata dalla presenza di un mezzo pesante in avaria, fermo sulla carreggiata al km 147 + 000.