Ventimiglia. Prende il via domani, sabato 27 luglio, il 43esimo ‘Agosto Medievale’, quest’anno dedicato al tema ‘Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia’. Sette giorni in cui la città riscoprirà il suo passato grazie all’Ente Agosto Medievale che anche quest’anno è riuscito a coinvolgere i sestrieri della città (ad eccezione dell’Auriveu che non parteciperà per motivi tecnici) e le varie realtà locali, oltre a una delegazione proveniente da Spagna e Portogallo che parteciperà al mercatino medievale.

«E’ una delle manifestazione più belle e importanti di Ventimiglia», dichiara il vice sindaco Simone Bertolucci, che ha ringraziato l’Ente Agosto Medievale che ogni anno si prodiga nella realizzazione dell’evento clou dell’estate. «L’ente Agosto Medievale quest’estate ci stupirà con i suoi eventi – è il messaggio del sindaco Gaetano Scullino – E’ per me un onore invitare tutta la cittadinanza e i turisti a questa incomparabile manifestazione che ci porta indietro nel tempo con i suoi preziosi ed eleganti costumi e la ricerca scenografica nelle tipiche piazzette e vicoli liguri. Desidero ringraziare l’Ente Agosto Medievale che con grande passione e costante impegno riesce a realizzare queste giornate uniche che danno lustro a Ventimiglia portando alto il nome della nostra amata Città, richiamando un grande flusso turistico».

Il tema delle manifestazioni di quest’anno è “Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia”: la città rivivrà il periodo ‘buio’ del XIV secolo quando fu coinvolta da una serie di sfortunati avvenimenti: si alternarono periodi di siccità ad alluvioni, che distrussero tutte le coltivazioni e portarono di conseguenza alla povertà e alla fame.

«Da 43 anni, ininterrottamente, raccontiamo la storia vera di Ventimiglia», ha spiegato il presidente dell’Ente Agosto Medievale Pierino Fusco, che ha illustrato nei dettagli il programma delle serate e introdotto le novità, tra cui quella del gioco ‘Il portatore': una sfida di abilità tra sestieri, in cui il giocatore dovrà dimostrare talento ed equilibrio, camminando su un’asta con sulle spalle un palo da cui pendono due secchi, nei quali metterà tasselli di un mosaico raffiguranti lo stemma del proprio sestiere. Chi vince si aggiudicherà una porchetta, da consumare la sera stessa, insieme al pubblico.

Il programma:

Sabato 27 luglio, alle 20,30: raduno della Permissione, Corteo Storico, sbandieratori, offerta del Cero in cattedrale

Domenica 28 luglio, alle 21,30: giochi medievali in piazza Colletta

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, dalle 19: notti di Mediaestate e delle Perseidi; ambientazioni, taverne, animazioni, mercato medievale, nelle piazzette del centro storico a cura dei Sestieri:

dalle 19: taberna ‘A’ vurpàira’, sapori intemeli: lungo il percorso degustazione di piatti tipici locali con spettacoli, animazione, intrattenimenti musicali, giocoleria. Apertura Taberne a cura de li Osti del Centro Storico. Piazza della Cattedrale: mercato medievale, attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici, spettacoli di danze, giocoleria e musica.

Via al Capo: mercato medievale con prodotti artigianali; visite guidate e mostre: apertura straordinaria del civico museo archeologico G. Rossi con visita guidata a tema. Apertura delle chiese in collaborazione con la diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

Sabato 3 agosto, dalle 19: notte de li Mercanti, taverne, animazioni, mercato medievale, a ludun balistre

Domenica 4 agosto, ore 18: regata dei sestieri in lungomare Cavallotti, Marina San Giuseppe. La competizione avverrà con gozzi liguri, sul miglio marino, per l’assegnazione del ‘palio marinaro’. Alle 19, nel centro storico: taverne, animazione, mercato medievale.

Lunedì 5 agosto, dalle 20 in piazza della cattedrale: notte del Guiderdone, corteo storico, taverne, animazioni, mercato medievale, premiazioni.