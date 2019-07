Ventimiglia, tentativo di suicidio sventato dai soccorritori

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi in via Tenda per un presunto tentativo di suicidio.

Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe tentato di togliersi la vita in quella zona. Non è chiaro se gettandosi da un ponte o attraversando la ferrovia con il treno in corsa.

Sul posto è intervenuto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.