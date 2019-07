Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio a Sealza, in località ‘Case Bastei’ per un uomo di circa 40 anni rimasto intossicato a seguito di un principio di incendio su un camion. Stando a quanto ricostruito, l’uomo era alla guida del mezzo a bordo del quale doveva rincasare dopo il lavoro, quando si sono sprigionate delle fiamme che hanno interessato anche l’attrezzatura trasportata dal camioncino. A quel punto, aiutato da un residente, il quarantenne ha cercato di spegnere l’incendio con un estintore ma, preso dal panico, lo ha iniziato a utilizzare nel modo sbagliato, inalando la polvere contenuta all’interno.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde Intemelia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e una volante del commissariato di polizia. Inizialmente era stato allertata anche l’elisoccorso ‘Drago’ del 115, pronto a decollare da Genova. Fortunatamente, però, le condizioni dell’intossicato erano meno gravi di come era sembrato inizialmente.

E’ stato trasportato in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea per accertamenti.