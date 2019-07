Ventimiglia, smantellato il ‘giardino di rose’ di Carlo Carli. Da anni sul greto del Roja

Ventimiglia. E’ iniziata stamani, e continuerà nei prossimi giorni, la rimozione del cosiddetto ‘giardino delle rose’, creato e custodito da circa vent’anni anni sul greto del fiume Roja, nei pressi della passerella Squarciafichi, dall’ottantenne Carlo Carli, pensionato, che lo curava con amore.

«Era la mia vita, la mia luce, il mio idolo». Carli, in lacrime, parla così del suo angolo di paradiso, realizzato in modo ‘abusivo’, è vero, ma pur sempre con il cuore. «Quando oggi mi hanno avvertito delle ruspe non me la sono sentita di andare. Per me è un dolore grandissimo – aggiunge – Non ho fatto male a nessuno. Il mio unico sbaglio è stato quello di rendere più bella una parte del greto, pieno di sporcizia, topi e inerti. Tante persone, in questi anni, hanno cercato di farmi i dispetti: c’era chi mi rubava i fiori, chi gli attrezzi e chi ha cercato di forzare il cancelletto del giardino, ma io sono sempre andato avanti. Evidentemente davo fastidio a qualcuno».

La fine del ‘giardino’, tanto amato quanto inviso dai cittadini di Ventimiglia, era stata annunciata già alcuni mesi fa, quando c’era stata una segnalazione della polizia locale, che aveva poi notificato un avviso di garanzia a Carli, segnalando che il manufatto era abusivo.

«Sono sempre stato un sostenitore di questi giardini – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Giovanni Ascheri - Ma Carlo, che conosco bene, in questi anni si è un po’ allargato, utilizzando anche legni, lamiere e pietre. Non si poteva più andare avanti così. Vedremo piuttosto di creare un altro piccolo spazio, dove possa avere un gabbiotto per dare da mangiare alle papere e un piccolo pezzo di terra, in cui coltivare le sue rose: una situazione che sia sostenibile».