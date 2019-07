Ventimiglia. E’ stata smantellata stamani l’edicola in disuso da quattro anni in piazza della Costituente. Ad assistere ai lavori, il sindaco Gaetano Scullino, impegnato dal primo giorno della sua amministrazione a riportare decoro e bellezza in città.

«Una ad una, senza fermarci un attimo, stiamo togliendo tutte le brutture che erano presenti a Ventimiglia – ha dichiarato il Scullino – Lo scopo è quello di ridare dignità alla nostra bellissima città».

Quello di oggi è solo l’ultimo (per ora) intervento effettuato dopo la riqualificazione di fontane e aiuole, la pulizia dei bastioni e delle mura del centro storico, e il restauro di due targhe commemorative: quella per i caduti del mare sulla ‘Margunaira’ e quella dedicata a Salvatore Quasimodo.