Ventimiglia, si alza il sipario sulla 17esima edizione del Memorial Matteo Cane

Ventimiglia. Ha preso il via sui campi del Tennis Club Ventimiglia, in zona Peglia, la 17a edizione del Memorial Matteo Cane, singolare maschile e femminile ( lim. 2.1).

Giudici-arbitro Giuseppe Zangari e Francesco Esposito, direttore di gara il M° Massimo Botrini. Nel primo tabelloncino ( sezione 1 con 26 iscritti), figurano quali prime teste di serie: Filippo Caldani ( class.4.1), Lorenzo Scrobogna ( 4.1), Andrea Lorenzi (4.1) e Matteo Facinoli (4.2). Per il pomeriggio di oggi 11 luglio, a partire dalle 15 sono in programma le partite Bella c.Quattronini e Ruffo c/ Citterio.

Nelle foto del prof. Raneri vediamo due giocatori impegnati nella giornata inaugurale del torneo, da sinistra Corrado Puma e Vincenzo Quattronini, nonché un allenamento a corpo libero nell’attiguo parco giochi. Per contatti e informazioni sugli orari di gioco tel . (0184)355224. Ingresso libero. (e.r.)