Ventimiglia. Chi dice che le amicizie di quando si è giovani muoiano con il tempo? Circa settanta ex ragazzi, nati tra il 1957 e il 1970 hanno organizzato una festa per ritrovarsi dopo tanti anni.

Si tratta di un gruppo di ragazzi cresciuti in un cortile di via Filippo Turati a Ventimiglia, ragazzi che ora sono medici, funzionari, avvocati commercialisti e altro ancora. L’incontro e la cena sono stati organizzati proprio nel cortile in cui sono cresciuti.

«Grazie a Laura, Luana, Caterina, Fabrizio e altri che si sono sobbarcati l’incombenza di organizzare chiedere permessi e avvisare i residenti. L’impegno è di non fermarsi qui, ma di continuare a vederci».