Ventimiglia, scuola del centro storico: «Non ci sono soldi a bilancio»

Ventimiglia. «Ventimiglia alta deve avere una scuola presto. E l’edificio deve essere sicuro». Questa è l’unica certezza, al momento, sul futuro del plesso scolastico di Ventimiglia alta. Al momento, fa sapere l’amministrazione comunale, «sono in corso verifiche e una decisione sarà presa presto».

A differenza di quanto fatto dalla precedente giunta Ioculano, l’amministrazione Scullino non è certa di costruire un nuovo edificio al ‘Funtanin’, sede scelta dall’ex sindaco che aveva dichiarato inagibile il vecchio plesso scolastico, trasferendo gli studenti. Non è escluso, infatti, il restauro dell’ex scuola Cavour. «Si stanno valutando entrambe le soluzioni», dichiarano sindaco Gaetano Scullino e assessori Giovanni Ascheri e Mabel Riolfo.

Altro problema da affrontare, e non da poco, è il fatto che al momento non ci siano fondi comunali destinati alla scuola del centro storico. «A bilancio non ci sono i quasi 2milioni di euro per la nuova scuola – concludono sindaco e assessori – E questo è un problema non da poco che bisogna affrontare. Mettere nel Dup l’intenzione non vuol dire avere i soldi».

La giunta affronterà l’argomento domani pomeriggio. Se ne parlerà anche in maggioranza, allargata in questo caso per la presenza del candidato consigliere Nico Martinetto, che ha partecipato alla corsa elettorale per Scullino Sindaco con la sua lista civica ‘Ventimiglia nel cuore’.