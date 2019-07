Ventimiglia. E’ stato sbaraccato questa mattina l’accampamento abusivo, pieno di spazzatura, creato vicino allo stabilimento Sirena in passeggiata a mare.

«Un grazie alle forze dell’ordine e alla Docks Lanterna – dichiara l’amministrazione comunale – Come sempre hanno reso un servizio eccellente. Stiamo tirando a lucido la nostra città: ci vorrà un po’ di tempo, per questo non ci fermiamo un attimo».