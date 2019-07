Ventimiglia, pregiudicati e droga. Questore chiude la sala giochi Jackpot 2

Ventimiglia. Il Questore della provincia di Imperia ha sospeso l’attività del locale “Sala Jackpot 2” di Ventimiglia Alta per sette giorni.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività di osservazione dei militari della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Alta i quali, fin dal novembre 2017, hanno documentato come il luogo fosse frequentato e ritrovo non occasionale di persone note alle forze dell’ordine e, comunque, pericolose.

Inoltre, nel marzo e nell’aprile di quest’anno, gli stessi militari hanno sorpreso un individuo – solito permanere presso l’esercizio in argomento – all’atto di smerciare sostanze stupefacenti, contattando i frequentatori del locale interessati all’acquisto e procedendo alla cessione delle stesse all’interno, all’ingresso e sul marciapiede antistante alla sala giochi.

Nel contesto, un’altra persona era solita intrattenersi – all’ingresso del locale – con gli acquirenti dello stupefacente, durante il tempo necessario perché il primo individuo recuperasse lo stupefacente oggetto di cessione in un luogo esterno limitrofo alla sala.

La vicenda penale – insieme agli altri elementi di fatto raccolti (i controlli di persone con precedenti penali e di polizia all’interno dell’esercizio) – è stata riferita al Questore di Imperia per la valutazione della sospensione dell’attività.

Il Questore, valutate anche le memorie difensive del titolare dell’attività de qua, ha ritenuto necessario il provvedimento inibitorio, al fine di evitare, in via preventiva, il verificarsi di eventi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.