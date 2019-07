Ventimiglia. «Il nuovo comandante della capitaneria di porto di Imperia, capitano di fregata Giuseppe Semeraro, sarà quello che seguirà la conclusione dei lavori del porto di Cala del Forte, che pensiamo sia pronto per il mese di aprile». Lo ha detto, a margine della cerimonia del passaggio di consegne alla capitaneria di Imperia, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che ha annunciato: «Ci sarà l’inaugurazione con il principe Alberto di Monaco. Sarà una bellissima festa perché per noi di Ventimiglia è importantissimo riuscire a concludere un’opera pubblica così determinante per il nostro futuro turistico e commerciale ma soprattutto per l’immagine della città».

«I 194 posti barca sono già stati quasi venduti tutti – ha detto ancora Scullino – E un altro grande successo è dato dalla vendita di tutti i locali commerciali, ristoranti, bar, attività imprenditoriali venduti e affittati a imprenditori di Ventimiglia, provincia di Imperia, Italia del nord, monegaschi e francesi».

«Cala del Forte – ha concluso il sindaco – dovrà rappresentare un’unione, un’amicizia, tra la città di Ventimiglia e il principato di Monaco».