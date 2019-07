Ventimiglia. Asfalti in notturna, per evitare intasamenti e problemi di traffico, per il cuore della città di confine. Nella notte sono stati eseguiti, sotto l’attenta supervisione del sindaco Gaetano Scullino, interventi di asfaltatura di via della Stazione e piazza Cesare Battisti.

Scullino aveva già fatto sapere, nei giorni scorsi, l’intenzione di riqualificare piazza XX Settembre e piazza Battisti, per rendere più gradevole l’aspetto di una delle più importanti zone ci accesso in città.