Ventimiglia. L’amministrazione comunale non ha nessuna «intenzione di aprire nessun punto di informazione in considerazione del fatto che gli arrivi (di migranti, ndr) sono molto diminuiti». E’ quanto risposto in consiglio comunale dalla giunta Scullino ai consiglieri di minoranza Massimo D’Eusebio, Alberto Ballestra, Enrico Ioculano, Federica Leuzzi e Mimmo De Leo, che, vista la rimozione dell’info-point per migranti della Croix Rouge Monegasque di piazza Cesare Battisti, avevano presentato un’interpellanza chiedendo «quale servizio sostitutivo fosse stato previsto e a quale costo per il Comune».

Nessuna spesa per Ventimiglia, dunque. Al momento in città non sembra essere necessario installare alcun infopoint visto che gli stranieri a oggi presenti al Parco Roja sono pochi: dalle 175 alle 190 persone.

«Al punto informativo non veniva più fatta attività di informazione – specifica l’amministrazione – di fatto è finita con l’emergenza, non è escluso che possa tornare, ma al momento è stata contattata la Croce Rossa Monegasca ringraziandola per il servizio svolto, anche loro sono consapevoli della inattività del punto informativo. È stato un servizio che ha contribuito ad affrontare l’emergenza ma oggi, visti gli arrivi, non è più necessario e non c’è l’intenzione di fare nessun punto informativo».

Soddisfatto della risposta il consigliere D’Eusebio, che ha però aggiunto: «Spero che se l’emergenza dovesse tornare, si ripristini un punto informativo che indirizzi le persone al parco Roia nell’interesse di tutti».