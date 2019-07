Ventimiglia. E’ stato approvato dal consiglio comunale l’adeguamento del regolamento di polizia urbana sulla base del ‘decreto Minniti’ del 2017 e del ‘decreto Salvini’ dello scorso anno. A illustrare le novità introdotte nel regolamento di polizia locale è stato il comandante Giorgio Marenco.

In pratica verranno individuate aree cittadine, oltre a quelle genericamente evidenziate dal decreto Minniti, per aumentare le possibilità di incrementare la sicurezza urbana e la percezione di sicurezza dei cittadini.

Ai sensi dei due decreti sarà possibile emettere sanzioni nei confronti di quelle persone che pongono in essere comportamenti contrari al decoro e alla sicurezza pubblica e contestualmente emettere un atto di allontanamento per 48 ore dall’area stessa. In caso di recidiva, è previsto una inasprimento delle sanzioni e la possibilità in capo al questore di allontanare dalla città il soggetto per un periodo superiore.