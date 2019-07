Ventimiglia. Martedì alle 21 nella chiesa di San Nicola, in via Roma, sarà celebrata la santa messa per Franca Remotti Migliori in occasione del nono anniversario dalla sua scomparsa.

Un’opportunità per ricordare una donna, una mamma e una moglie che all’età di 47 anni ha affrontato un tumore con il sorriso e grande fede. «E’ bello condividere le cose belle e il suo ricordo è gioia per chi l’ha conosciuta e per chi ne ha solo sentito parlare. Se volete, condividete con amici. Verrà per l’occasione distribuito il libretto “Il Sorriso di Franca”» – fa sapere Charlie Carlo Migliori.