Ventimiglia, lunedì si riunisce il consiglio comunale e si torna a parlare del “Progetto Waterfront”

Ventimiglia. E’ stato convocato per lunedì 29 luglio, alle 20,30, il terzo consiglio comunale dell’amministrazione Scullino. Sette i punti all’ordine del giorno, oltre alle eventuali comunicazione del sindaco.

Tra gli argomenti in discussione la «variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio» per il bilancio di previsione finanziario 2019 2021; la «modifica del regolamento di polizia urbana» e la «manifestazione di interesse ad assumere la delega di funzioni in materia di autorizzazioni in zone sismiche».

Il parlamentino affronterà nuovamente il ‘caso Waterfront’ (progetto di iniziativa privata che prevede la realizzazione di decine di appartamenti e di un albergo sulla collina retrostante il porto) dopo il caos scoppiato nelle scorse settimane. In particolare, verranno fornite precisazioni «in ordine alla deliberazione del consiglio comunale numero 30 del 9 aprile 2019».