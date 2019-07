Ventimiglia. La fondazione Casertelli-Perraro ha donato mille euro all’associazione Albintimilium per la realizzazione di due bookcrossing corner: spazi gratuiti per lo scambio di libri. La donazione rientra nel bando che la fondazione stessa ha realizzato per erogare contributi a favore di associazioni per la realizzazione di progetti a sostegno del territorio.

L’associazione Albintimilium ha partecipato al bando proponendo l’iniziativa ‘La semina dei libri’ che prevede l’installazione di 2 casette contenitive per il crossbooking poste in due siti di alta frequentazione pubblica (parco del Corsaro Nero e giardini comunali), col fine di stimolare la diffusione della cultura e dello scambio gratuito di libri, per bambini e per adulti.

di 7 Galleria fotografica donazione fondazione Ventimiglia









Oggi, presso il parco del Corsaro Nero (anch’esso donato alla città dalla fondazione Casertelli-Perraro) sul lungomare Varaldo, la fondazione ha consegnatol’assegno di euro 1.0000 destinato alla realizzazione del progetto.

Presenti una trentina di soci dell’associazione Albintimilium, il presidente della fondazione Armando Bosio, il vice Dario Canavese, il vice sindaco Simone Bertolucci, ed i consiglieri Eleonora Palmero e Ballestra.