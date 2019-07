Ventimiglia, il lavaggio strade prosegue anche ad agosto

Ventimiglia. Il comandante della polizia locale della città di confine preso atto della delibera n. 44/2018 di istituire il nuovo servizio di pulizia strade denominato “Per una città più pulita – nuovo servizio di pulizia strade e marciapiedi cittadini” con decorrenza 4 aprile.

Considerato che è obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale il decoro e la pulizia della città sarà previsto il servizio di pulizia e lavaggio anche per il mese di agosto. Il servizio non verrà svolto in caso di giornata festiva o allerta arancione e rossa.

Il 1° mercoledì del mese è vietata la sosta, la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in via Roma lato sud (tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori), via Chiappori (tratto compreso tra passeggiata Oberdan e via Roma), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra la via Chiappori e via Matteotti), via Carso (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma). via Matteotti e via Roma (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma);

Il 2° mercoledì del mese è vietata la sosta, la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in piana Cesare Battisti, via della Stazione, piazza XX Settembre, via Hanbury, via Metella, via Agricola;

Il 3° mercoledì del mese è vietata la sosta, la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in via Cavour (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e Largo Torino), via Aprosio (tratto compreso tra Largo Torino e via della Repubblica) e via Bligny;

Il 4° mercoledì del mese è vietata la sosta, la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in via Chiappori (tratto compreso tra via Cavour e via Roma), via Roma lato nord (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffîni), via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento), via Sottoconvento (tratto compreso tra via Mazzini e via Chiappori), via Mazzini, via Cavour (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini), via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour);

Il 1° lunedì del mese è vietata la sosta, la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in via Mameli, via Cavour (tratto compreso tra via Ruiffini e via Martiri della Libertà), via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour) via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny) e via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via G. Rossi e via Roma);

Il servizio di lavaggio strade non verrà effettuato nelle giornate festive e in caso di avverse condizioni meteorologiche certificate da allerta “arancione” e “rossa”.