Ventimiglia. Si è tenuta oggi, domenica 7 luglio, dalle 8 alle 19 la manifestazione commerciale “Domenica insieme“, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate ventimigliese per celebrare l’inizio della stagione dei saldi.

L’evento, organizzato dalla Confesercenti con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Scullino, del vicesindaco Simone Bertolucci, del consigliere comunale Eleonora Palmero, dell’onorevole Flavio Di Muro, dell’assessore al Commercio Matteo De Villa, del presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi e del segretario provinciale di Confesercenti Sergio Scibilia.

In questa calda domenica di luglio, oltre che secondo giorno di saldi, i commercianti della città di confine sono scesi in strada, esponendo sulle bancarelle la propria merce, venduta a prezzi convenienti. Per l’occasione il centro cittadino è stato trasformato in un’isola pedonale che ha coinvolto via Cavour, corso Genova, via Mazzini, via Mameli e via Metella.

La manifestazione è stata allietata dalla musica itinerante dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, da animazione e giochi per bambini, oltre che da esibizioni di spinning e dal mercatino degli hobbysti.

La CNA di Imperia è stata presente con uno ampio spazio dedicato alle imprese artigiane della Provincia, presente anche il gazebo del consorzio turistico dei 17 comuni del Ponente ligure “InRiviera” , la storia con l’ente Agosto Medievale ed il point degustazione del Circolo della Castagnola di Ventimiglia. La giornata si è conclusa con l’AperiMare, l’aperitivo in spiaggia con la musica organizzato dagli stabilimenti Miramare Beach e Margunaira Beach.

«L’edizione 2019 – dichiara Sergio Scibilia – grazie alla disponibilità del Comune di Ventimiglia, ha offerto anche un tour turistico con bus navetta gratuito per poter raggiungere comodamente il centro storico, i giardini botanici Hanbury, il museo archelogico Balzi Rossi e l’Area Archeologica di Nervia».