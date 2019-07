Ventimiglia, il consiglio comunale si apre con un minuto di silenzio per il carabiniere Mario Cerciello Rega

Ventimiglia. Il consiglio comunale della città di confine è iniziato con un minuto di silenzio in memoria del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, a Roma, mentre era in servizio. Del delitto sono accusati Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort.

«Voglio esternare le nostre più sentite condoglianze ai familiari e all’Arma», ha detto commosso il sindaco Gaetano Scullino, che ha chiesto al comandante dei carabinieri della compagnia di Ventimiglia, Francesco Giangreco, di portare il messaggio ai vertici dell’Arma e alla famiglia del 35enne ucciso.

«Vi ringraziamo per quello che avete fatto fino a oggi – ha aggiunto il sindaco – Per la vostra passione e per quello che fate per la nostra patria»