Ventimiglia. Le dichiarazioni di Francesco Mauro, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale:

«Oggi è un giorno di ringraziamenti, ma anche di tirate d’orecchie, ho fatto una segnalazione per un intervento in zona mercato e il mattino dopo era tutto risolto quindi grazie agli uffici di competenza per la velocità con cui hanno trattato la mia richiesta.

Ora passiamo alla tirata d’orecchie. Premetto che ho un ottimo rapporto con gli operatori del mercato e con i responsabili di categoria, il mio appunto è per quegli operatori che non rispettano la nostra città, sono pochi ma quei pochi devono imparare un po’ di civiltà, il mercato è un bene comune la città di Ventimiglia anche, quindi rispettiamola».