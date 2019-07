Ventimiglia, il consigliere Ballestra: «E’ normale che una pratica da cento milioni venga discussa in consiglio per dieci minuti?»

Ventimiglia. Le dichiarazioni del consigliere di minoranza Giovanni Ballestra:

«Fino ad oggi non sono stato un solo giorno critico nei confronti dell’amministrazione Scullino, ed anzi credo di aver anche prestato attenzione benevola alle iniziative da me ritenute valide, e per ora neutralità per quelle meno apprezzabili.

Per lunedì sera è stato convocato un consiglio comunale un po’ urgente per questioni di bilancio e soprattutto per la pratica di cui si è parlato in questi giorni tanto forse troppo sui giornali.

Bene sono state convocate le tre commissioni consiliari tutte venerdì mattina: Alle 9.30 urbanistica, alle 10 affari generali per modifica regolamento polizia urbana e alle 11 quella relativa al bilancio.

Scusate cittadini ma a voi pare normale che una pratica da 100 milioni di euro venga esaminata dalla commissione in mezz’ora ed in consiglio discussa per 10 minuti. Tante chiacchiere sui giornali e poi il risultato è questo.

Credo che me la studierò per conto mio per quanto posso e farò risparmiare il denaro del gettone di presenza ai contribuenti, le comparse le facciano pure quelli che già sanno tutto ed hanno voluto le presidenze per gestire cosi le commissioni».