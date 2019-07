Ventimiglia. Ieri si è svolta la quarta edizione del Trofeo Enzo, regata tra gozzi dei sestieri della città di Ventimiglia, in memoria di Enzo Iannì ed Enzo Serrecchia. Le condizioni del mare hanno suggerito una variazione sul percorso e la regata si è svolta in linea dalla baia di Nervia fino a Marina San Giuseppe di fronte ai Bagni San Giuseppe.

Si ringrazia il circolo velico ventimigliese e Franco e Luciano Lacqua, in modo particolare, per il supporto tecnico, Bagni San Giuseppe per la disponibilità e ospitalità, Modesti-Expert, TABACCHERIA DELLA MARINA e Maixei – Coop. Riviera dei Fiori per il loro contributo e tutti i sestieri partecipanti.

Su quattro edizioni il Campu vince per la terza volta il Trofeo Enzo. Questa la classifica:

– Campu

– Cuventu

– Burgu

– Marina

– Ciassa

La targa in ricordo di Leandro Poli a Riccardo Lercari.