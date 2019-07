Ventimiglia, due cugini si feriscono cadendo da una giostra

Ventimiglia. Due cuginetti di 10 e 9 anni, un maschio e una femmina, sono rimasti feriti per fortuna in modo non grave a seguito della caduta da una giostra nei giardini pubblici di Ventimiglia. E’ successo ieri pomeriggio alle 18,30.

I due sono stati soccorsi da una ambulanza e accompagnati in ospedale a Sanremo, dove i medici li hanno dimessi dopo le cure del caso, con sette giorni di prognosi.

«Nulla di grave, è andata bene così – dice il padre di uno dei due bambini – Ma queste sono cose che non dovrebbero accadere».

Secondo quanto raccontano testimoni, le sedute della giostrina si sarebbero staccate, cadendo addosso ai bambini.