Ventimiglia. La segnalazione di un lettore in merito alla situazione in cui versa la zona di Grimaldi Superiore:

«Sono un cittadino di Grimaldi superiore e vorrei portare alla vostra attenzione lo stato di degrado in cui langue l’angolo di raccolta rifiuti di Grimaldi, situato all’entrata del paese come buon benvenuto per i numerosi turisti, che hanno la bontà di scegliere Grimaldi come luogo di vacanza.

Preciso che questo stato di cose si ripete con una certa frequenza. Nella speranza che qualcosa sia fatto al più presto».