Ventimiglia, Dast event e Casa e bottega presenti a “Sapori alla Marina”

Ventimiglia. Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione enogastronomica “Sapori alla Marina – Tavole Mediterranee” che si svolgerà il prossimo 30 e 31 luglio, dalle 19 alle 24 alla Marina San Giuseppe.

Per l’occasione Dast event e Casa e bottega, presenti a “Sapori alla marina”, vi aspettano per degustare ottimo cibo e bere buon vino.

Il menù di Casa e bottega offre:

– polpettone genovese (torta salata di patate e fagiolini, vegetariano)

– tabulé alla siciliana

– maccheroncini au tuccu (sugo di carne genovese)

– crema di mascarpone crumble e fragole

A dissetarvi ci penseranno i drink di Dast event. Si potrà scegliere tra beers and cocktails (spritz, gin tonic, americano, mojito) and wine and water.