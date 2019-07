Ventimiglia. Due ascensori non funzionanti, gli unici presenti in un condominio in via Brigate Partigiane, hanno creato disservizi ad alcuni condomini che, costretti sulla carrozzina, sono bloccati nel portone e non possono salire al quinto e al nono piano, dove vivono. Stamani sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con la Croce Verde. Si attende l’arrivo del sindaco Gaetano Scullino.

Il problema, a quanto si apprende, è che i tecnici non potranno riparare i due ascensori fino a lunedì prossimo.