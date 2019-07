Ventimiglia. Una famiglia di cinghiali ha scelto di stabilirsi in via Tenda, nel rione delle Gianchette. Da tempo sui social vengono pubblicati video e foto degli ungulati che passeggiano lungo la strada e si avvicinano alle persone che danno loro da mangiare.

«Ormai fanno parte dell’habitat di via Tenda – avverte una cittadina – Ci sono persone che li trattano come animali domestici e portano loro cibo. Sono docili e si fanno anche toccare, ma ormai anche loro hanno preso abitudini sbagliate: tra cui quella di avvicinarsi a qualsiasi persona (bambini e adulti) che abbia un sacchetto in mano».

Ad essere pericoloso è soprattutto il fatto che i cinghiali passeggiano in mezzo alla strada, rischiando di essere investiti soprattutto la notte, quando potrebbero costituire un pericolo per chi viaggia in auto e moto.