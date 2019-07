Ventimiglia. Ieri sera a Ventimiglia nel lungo corteo della Battaglia dei fiori Kids, hanno sfilato tante associazioni ventimigliesi che da anni fanno divertire imparando i bambini: sport, musica, giochi, danza e tante altre attività che uniscono divertimento, intrattenimento e formazione.

Un grande impegno che ieri sera si è manifestato in una festa colorata e piena di allegria, una bella vetrina ed una grande soddisfazione per gli organizzatori ed i partecipanti. Durante la sfilata si è fatto notare un gruppo di piccole ballerine majorettes in tutù e cappellino rosso che camminavano a tempo e danzavano con la musica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia del Maestro Cocco… ma chi erano? Sveliamo il mistero: si tratta del gruppo di danza, corso preaccademico, della scuola “New Dance” di Ventimiglia, diretta da Marisa Faccio.

Grazie all’invito del Maestro Cocco quest’anno alla Battaglia dei fiori Kids ha partecipato quindi questo gruppetto di vispe ballerine, serissime nella sfilata ma che si sono scatenate poi nel lancio dei coriandoli, insieme a tutti gli altri bambini! La direttrice, Marisa Faccio, è stata molto contenta di poter intervenire a questa bella iniziativa ventimigliese, d’altronde la sua scuola, con corsi di danza classica, moderna e contemporanea è presente a Ventimiglia da più di trent’anni ed ha formato anche ballerine oggi professioniste.

Oggi la scuola di danza “New Dance” si trova in Corso Genova 82/A e riprenderà le lezioni a

settembre, come prevede la sua tradizione, cioè con la costante presenza di bravissimi insegnanti

professionali, con passione ed amore per la danza, con stage di perfezionamento e con tante belle

novità che vi invitiamo a scoprire! Tenetevi aggiornati sulla pagina Facebook “New Dance asd”: ci troverete notizie, curiosità e le ultime novità, come per esempio la partecipazione allo stage estivo “OFF DANCE” a Nizza. La scuola “New Dance” saluta gli alunni ed i genitori, sempre molto presenti e collaborativi nelle attività ed augura a tutti buone vacanze! Viva la danza!