Ventimiglia. La 17a edizione del Torneo “open” Memorial Matteo Cane di singolare maschile Fit, disputata sui campi del Tennis Club Ventimiglia dal 10 al 21 luglio con la partecipazione di 53 “racchette” agli ordini dei G.A. Giuseppe Zangari e Francesco Esposito, direttore di gara il M° Massimo Botrini, è stata vinta dal 29enne Gianluca Marino, mancino class. 2.4, portacolori del TC Lauro Fiorito di Rivoli (To), ha “ceduto” in finale con il punteggio 6-4 6-4 un altro piemontese, Gabriele Dutto ( class.2.6 del TC Pinerolo); superati in semifinale ( al 3° set) rispettivamente Andrea Bergomi ( class.2.5) e Tommaso Baralli (class.2.7).

Apprezzato dal buon pubblico presente il livello di gioco messo in mostra e l’impegno dei partecipanti nelle varie fasi del torneo a partire dai livelli intermedi (sezioni 1 e 2). Alla cerimonia di premiazione con il presidente del circolo Francesco Marcianò, il vice Elio Gastaldo, dirigenti e soci, è intervenuto il fratello Simone dell’indimenticabile Matteo (tennista mancino); al buon esito del torneo si è brindato con ottimo prosecco e degustazioni varie. Arrivederci all’edizione 2020.

(Foto-réportage di Eduardo Raneri)