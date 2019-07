Vallecrosia, tanti auguri alla centenaria Santina Davigo

Vallecrosia. La RSA Casa Rachele di Vallecrosia ha festeggiato i 100 anni della signora Santina Davigo, soprannominata Ninì, ospite della Residenza da oltre 15 anni.

Santina è sempre stata una persona molto riservata e quindi della sua vita non sappiamo molte cose. È stata sposata due volte e purtroppo non ha mai avuto figli. Ha vissuto per molti anni con il secondo marito, insieme hanno lavorato come custodi e domestici prima presso Villa Crosa a Bordighera e in seguito presso la signora Rachele Zitomirski. Sono stati tanti anni alle sue dipendenze fino alla morte. A Casa Rachele, pur coltivando diverse amicizie ha sempre dimostrato di amare la tranquillità e le poche parole.

L’ospite è stata festeggiata dai parenti Adriana e Renzo, dal personale della struttura e da tutti gli altri Ospiti della RSA Casa Rachele con bugie tipiche vallebonenche offerte dalla parente e con una buonissima e bellissima torta preparata dalle cuoche della struttura. Durante i festeggiamenti le è stata consegnata la pergamena con la Benedizione Apostolica fatta recapitare per

l’occasione dal Santo Padre Francesco e un bellissimo mazzo di fiori da parte del sindaco e di tutta la comunità di Vallebona.

È stato un momento molto speciale durante il quale ognuno ha potuto esprimere il proprio affetto nei confronti di una persona che è parte della grande “Famiglia di Casa Rachele”.