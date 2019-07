Vallecrosia. Una fuoriuscita di liquami in mare, a causa di un black out elettrico dovuto allo stacco della corrente per lavori urgenti da parte dell’ENEL, ha determinato il divieto di balneazione, al momento cautelativo, firmato dal sindaco Armando Biasi, nello specchio acqueo al confine tra i Comuni di Vallecrosia e Camporosso.

Sul posto sono presenti i militari della Guardia Costiera, con la motovedetta CP864 di Sanremo e gli uomini a terra che hanno effettuato un primo sopralluogo. Si attendono ora i riscontri dell’Arpal che ha effettuato campionamenti per verificare la qualità dell’acqua.