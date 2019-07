Vallecrosia, Sergio Portioli e Mimmo De Leo in concerto al ristorante “Erio”

Vallecrosia. Appuntamento da non perdere, domenica prossima 4 agosto, al ristorante Erio di via Roma 108. Dalle 19 alle 23 si esibiranno in concerto Sergio Portioli e Mimmo De Leo.

“Il bravo artista emiliano in concerto da Erio con le sue interpretazioni suggestive e personali – fanno sapere gli organizzatori – per l’occasione, la partecipazione straordinaria di Mimmo De Leo alla batteria. Aperitivo dalle 18:30 1 drink + 8 sfiziose proposte dei nostri chef a 15 euro. A seguire cena alla carta o pizza”.